Squalo mako pescato al largo di Deiva Marina da un peschereccio

Uno squalo della specie Mako, un esemplare giovane di medie dimensioni, è finito nelle reti di un peschereccio, una lampara, che pescava acciughe la scorsa notte lungo le coste liguri. Da non confondersi con la verdesca, che è uno squalo innocuo per l’uomo, l’esemplare di Mako è raro da avvistare nei mari italiani e secondo gli studiosi è in pericolo di estinzione anche perché è stato a lungo pescato per la sua carne ottima. Lo riporta Ansa.

L’esemplare preso in Liguria, lungo circa un metro e 20 centimetri, è finito nelle reti del peschereccio Lupa di Sestri Levante insieme ad oltre cento casse di acciughe a circa due miglia al largo di Deiva Marina. Questa specie di squalo, che a differenza dei suoi simili ha la pinna sul dorso ossea, può essere pericoloso per l’uomo anche se le sue prede preferite sono acciughe e molluschi oltre che tonni. Nel mare Tirreno ne era stato avvistato uno nel mese di giugno al Largo di Marina di Pisa

