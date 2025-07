Alassio, la denuncia di una madre: “Mio figlio preso a pugni dai buttafuori dello Zero Beach”

Alassio. E’ ancora in fase di accertamento l’episodio avvenuto ieri sera fuori dal locale “Zero Beach” di Alassio. Stando a quanto riferito, si sarebbe verificata una aggressione ai danni di un giovane che si trovava all’esterno, in coda, in attesa di poter entrare.

Secondo la versione della famiglia, il ragazzo 20enne, per ragioni da ricostruire, sarebbe stato colpito dal buttafuori del locale con un pugno in pieno volto e una volta a terra avrebbe subito anche un calcio da un secondo addetto alla sicurezza: “Mio figlio aggredito in maniera brutale per nulla…” lo sfogo della madre, che presenterà formale denuncia al Commissariato di Alassio.

» leggi tutto su www.ivg.it