Bardineto in festa per la 25ª Festa del Gruppo Alpino.

Per la celebrazione presente il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Bardineto, un luogo per me speciale, si è trasformata oggi nel cuore pulsante dello spirito Alpino, ospitando le celebrazioni per la 25ª Festa del Gruppo Alpini, un traguardo significativo per l’intera comunità” ha detto.

