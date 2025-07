Dopo la batteria Chiodo riapre anche l’Orto Botanico: “Segnano il passo di rilancio per il promontorio di Montemarcello”

L’Orto Botanico di Montemarcello ha finalmente riaperto al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione. Un centinaio le persone che sabato hanno partecipato all’inaugurazione di un luogo simbolico: un vero e proprio gioiello naturalistico incastonato sul promontorio del Caprione. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, dell’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Nicolas Cervia, della presidente del Parco Montemarcello-Magra-Vara Eleonora Landini, e di Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici e consigliere del Parco, in una cornice suggestiva che ha valorizzato il panorama e la biodiversità che caratterizzano il sito.

L’intervento di manutenzione straordinaria, coordinato dall’ufficio lavori pubblici è stato finanziato dal Comune di Ameglia con un investimento di circa 60.000 euro, progettato dall’arch. Michela Nardini e realizzato dall’Impresa Domus di Aulla. I lavori hanno permesso il recupero dell’immobile e del punto panoramico e contestualmente, gli interventi di recupero del verde hanno consentito la riqualificazione di numerose essenze botaniche e aiuole precedentemente in stato di abbandono, permettendo di valorizzare le specie autoctone tipiche del promontorio del Caprione, in un’ottica di salvaguardia ecologica e didattica.

Durante la cerimonia il primo cittadino amegliese Umberto Galazzo e l’assessore Cervia hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto “grazie all’instancabile lavoro degli uffici Lavori Pubblici e Turismo, siamo riusciti a restituire alla comunità un luogo di grande valore ambientale e culturale. Questo intervento segue, a soli quindici giorni di distanza, la riapertura della Batteria Chiodo, segnando un ulteriore passo nel rilancio del promontorio di Montemarcello come riferimento per escursionismo, didattica e tutela del paesaggio. Un grazie sentito alla nostra Protezione Civile: grazie al loro supporto è stato possibile fare raggiungere la location a decine di persone”.