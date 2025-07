Fiera, autori, mostre, laboratori: in arrivo a Castello di Carro “Fumetti al borgo”

In Val di Vara una due giorni dedicata al fumetto con “Fumetti al borgo”, in programma sabato 26 (16.00-23.00) e domenica 27 luglio (10.00-23.00) a Castello di Carro. Ci saranno autori di fama nazionale, incontri, laboratori, mostre, banchetti di produttori locali, fiera del fumetto, e non mancheranno i sapori della cucina tipica. L’evento, a ingresso libero, è organizzato Comune di Carro, Visit Val di Vara, Edizioni Astragalo e Pro Loco San Giorgio. Gli ospiti della rassegna: Lorenzo De Pretto (Prezzemolo), Paola Caterina D’Arienzo (Rai Yoyo), Romeo Toffanetti (Nathan Never), Davide Barzi (IF Edizioni), Emmetre Edizioni (Guardiani italiani), Fabrizio De Fabritiis (Dragonero), Cristiano Spadavecchia (Zagor), Sergio Cabella (Disney), Edizioni Astragalo (bambini e ragazzi), Fabio Ruotolo (Lavieri), Scuola del fumetto di Chiavari. Qua sotto la locandina:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com