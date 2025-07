Fra ritorni e conferme, lo Spezia delinea lo staff medico. Recupero infortuni affidato al Centro Fisiokinesiterapico

A una manciata di giorni dalla partenza per il ritiro di Santa Cristina, lo Spezia Calcio sistema anche la composizione del nuovo staff medico che opererà a partire dalla preparazione dolomitica per la stagione 2025/2026. Oltre al già annunciato rientro del dottor Stefano Bondi in qualità di Responsabile Sanitario, è previsto un altro ritorno: quello di Riccardo Contigliani e del suo Centro Fisiokinesiterapico aullese, che si occuperà del recupero infortuni, oltre che di svolgere i consueti test funzionali di inizio attività e del quotidiano lavoro di prevenzione.

Di seguito lo staff sanitario della stagione ’25/’26:

