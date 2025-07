Futuro aperto porta i giovani alle radici di se stessi, e di un’antica città

Dopo la riuscita del primo appuntamento, dedicato all’affettività, Futuro Aperto propone in questi giorni una seconda serata di confronto per gli adolescenti, dai quindici ai diciassette anni d’età, questa volta sul tema “Estate: voglia di libertà o bisogno di fare come gli altri?”. L’incontro è in programma dopodomani alle 20, martedì 15 luglio, sempre a Sarzana, nella sede dell’associazione culturale “Senza tempo”, in via Torrione Genovese, 9. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi dell’antica città medievale, nel cortile ricavato dove c’era il fossato di un torrione rinascimentale.

L’ingresso è libero, ma con prenotazione, che va effettuata al seguente indirizzo mail: futuroaperto@caritasdiocesana.it.

L’obiettivo è riflettere, in uno spazio informale, accogliente e immerso nel verde, su che cosa significhi davvero “libertà” e su quanto il bisogno di conformarsi ai coetanei possa influenzare le scelte e il modo di vivere. La psicoterapeuta Anna Maria Bertola, esperta di adolescenza e didisagio giovanile, guiderà il dialogo interattivo, per rispondere a tutte le domande e ai dubbi deiragazzi che, spesso, non esprimono per il timore del giudizio. Futuro Aperto, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, non è nuovo a questo genere di iniziative. Dal 2022 a oggi, offre non solo ai giovani, ma anche alle famiglie, occasioni di confronto con professionisti dell’educazione, della sanità e della formazione.

(Laura De Santi)

