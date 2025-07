Genoa e il paradosso dell’attacco: nella nuova stagione abbondanza di assist-man, serve un finalizzatore

Genova. Nella scorsa stagione il Genoa aveva un punto di riferimento fisso: Andrea Pinamonti. L’attaccante trentino, arrivato in prestito, ha retto da solo, complice i vari infortuni patiti dai compagni, l’attacco rossoblù. Inizialmente aveva fatto storcere il naso ai tifosi, memori delle prestazioni durante la sua prima avventura al Genoa, invece ‘Pina’ si è preso sulle spalle la squadra tante volte, facendo un lavoro senza palla che fa brillare gli occhi agli allenatori. Non è un caso che sia Gilardino, sia Vieira, stravedessero per lui.

Con la nuova stagione e l’arrivo di elementi come Stanciu, Grønbæk, Ellertsson, il ritorno di Messias, senza dimenticare Malinovskyi tornato a disposizione, il Genoa ha ampiamente sopperito a ciò che mancava l’anno scorso: chi potesse servire la punta centrale e mandarla in rete. Un innalzamento della qualità in mezzo al campo, con Valentin Carboni che è sempre più vicino, che significa una cosa: il Genoa alza l’asticella e l’obiettivo è fare partite con maggior possesso palla rispetto alla necessità-virtù dell’anno scorso. Da non dimenticare anche l’affare Cornet, ma per un accordo economico che non sia lacrime e sangue occorrerà avere pazienza.

» leggi tutto su www.genova24.it