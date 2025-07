Geppina Sica nella sua Albiano per presentare il romanzo “Toni Cento Medaglie”

Martedì 15 luglio, in piazza XXV Aprile, nel borgo di Albiano Magra, l’autrice lunigianese Geppina Sica presenterà il suo romanzo d’esordio “Toni Cento Medaglie”pubblicato da In Breve. edizioni e in uscita nel mese di luglio. A dialogare con l’autrice, Roberto Cipriani, vice sindaco del Comune di Aulla e amico d’infanzia.

Sarà, quindi, una presentazione in casa visto che Albiano è il paese dove l’autrice è cresciuta e dove è tornata ad abitare più di dieci anni fa. Toni Cento Medaglie è una storia che parla di amicizia, coraggio e importanza di fare delle scelte ed è raccontata dalla voce schietta di Gloria, una tredicenne che si ritrova ad affrontare una serie di cambiamenti che le scombinano la vita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com