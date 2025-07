Indiscrezione dall’Inghilterra: il neopromosso Sunderland mira Esposito dopo il ritorno in Premier League

E se alla fine della storia il futuro di Salvatore Esposito fosse in Premier League? Dopo che il Besiktas la scorsa primavera aveva manifestato interesse per il miglior centrocampista dell’ultima serie B con il serio proposito di portarlo a giocare nella massima serie turca, nel primo scorcio di calciomercato ci sono state soprattutto voci e accostamenti logici ma nessun avanzamento vero e proprio né con il procuratore né con lo Spezia Calcio.

Adesso però sembra che qualcosa si stia muovendo. E proprio dall’Inghilterra dove si gioca il campionato più bello e ricco del mondo dove è tornato a giocare il Sunderland. A differenza di Hristov e compagni, i Black Cats hanno infatti trovato la promozione ai playoff giusto una settimana prima della finale di ritorno contro la Cremonese. E lo hanno fatto andando a vincere a Wembley con un gol al 95’ di Watson con il quale hanno battuto per 2-1 lo Sheffield United. Così il club de nord-est inglese è tornato in Premier League dove giocherà per la stagione 2025‑26.

