Porto Venere, la maggioranza perde un pezzo: si dimette Zignego e nessuno accetta di sostituirlo

Porto Venere si trova in una situazione istituzionale assai rara, forse senza precedenti sul territorio. Dopo le dimissioni del consigliere comunale Angelo Zignego, l’amministrazione guidata dalla sindaca Francesca Sturlese si è trovata nell’impossibilità di procedere alla surroga del consigliere uscente, a causa del rifiuto – o dell’impossibilità – a sostituirlo da parte di tutti i candidati non eletti della lista civica che fa capo alla stessa Sturlese. La maggioranza, quindi, perde un esponente in consiglio comunale.

La procedura, prevista dal Testo Unico degli Enti Locali (art. 71, comma 9), prevede la surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti nella medesima lista. Ma, uno dopo l’altro, i nomi utili si sono sfilati.

Luca Lo Presti, primo dei non eletti, ha rifiutato l’incarico il 3 luglio scorso. È seguito Carlo Vaccarone, che ha comunicato il proprio rifiuto il 7 luglio. Quindi è stata contattata Francesca Lorusso, che ha rinunciato lo stesso giorno della notifica, l’11 luglio, e infine, l’ultimo nome utile era quello di Pier Luigi Raviolo, purtroppo deceduto il 26 luglio dello scorso anno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com