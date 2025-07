Rapallo: pubblicati gli emolumenti mensili degli assessori

Con determina dirigenziale a firma del segretario generale Mario Vittorio Canessa, sono stati pubblicati sull’albro pretorio online gli emolumenti degli assessori e del presidente del Consiglio per il mese di luglio. Dall’elenco viene escluso il sindaco Elisabetta Ricci. Le cifre, che si suppongono lorde, sono di 2.277 euro per il vicesindaco Giorgio Tasso e di 1.863 euro per gli assessori Eugenio Brasey, Filippo Lasinio, Laura Mastrangelo, Fabio Mustorgi e per il presidente del Consiglio Mentore Campodonico.

