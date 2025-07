Rinviata per la pioggia l’edizione estiva dello ‘Sprugolino d’Oro’. Sarà recuperata ad agosto

A causa del perdurare delle condizioni meteo non favorevoli, la prevista Summer Edition del concorso canoro ‘Lo Sprugolino d’Oro’, prevista per la sera di domenica 13 luglio al Groove Waterfront in Calata Paita, è stata annullata e rinviata ad un’altra data.

Con dispiacere lo comunica il patron Marco Tarabugi, dando appuntamento nel mese di agosto, domenica 10. Anche in quell’occasione, si tratterà, in attesa dell’edizione 2026 (la terza del suo percorso), di un’esibizione e non di una competizione, che vedrà salire sul palco, bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, con la speciale sezione family dedicata ai piccoli in coppia con genitori, nonni e parenti in genere. Una ventina di partecipanti protagonisti nella sfida di aprile in Sala Dante che si ritroveranno quindi a Groove. Ulteriori informazioni sullo ‘Sprugolino d’Oro’ sono disponibili contattando il numero di telefono 347 4018122 oppure scrivendo a losprugolinodoro@gmail.com.

