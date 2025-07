Salva Ferrer riparte da Barcellona: vestirà i colori del Ce Europa

Dopo la scadenza del contratto con lo Spezia e un percorso segnato da prestigio e sofferenza, la decisione di tornare vicino casa appare come un abbraccio simbolico: ritrovare serenità e continuità agonistica in un ambiente familiare. Salvador Ferrer Canal, a 27 anni, è pronto a intraprendere una nuova avventura dopo aver riassaggiato il campo nella partita dello Spezia contro il Cosenza che chiuse la regular season dell’ultimo campionato, a 550 giorni dall’ultima partita disputata: dopo gli anni italiani, torna nella sua Catalogna per vestire la maglia del CE Europa, storico club del quartiere Gracia di Barcellona che milita in Segunda Federacion, la quarta serie spagnola. Nonostante attualmente la squadra sia relegata nelle categorie inferiori, è considerata un club storico del calcio spagnolo, in quanto fu uno dei club fondatori della Primera division, categoria in cui militò per i primi tre anni.

