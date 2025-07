Turismo: fine settimana segnato da allerta e pioggia; più shopping

Un fine settimana caratterizzato da allerta, temporali e pioggia. Ciò ha avuto almeno tre effetti: un lieve benvenuto abbassamento delle temperature; un minore afflusso di turisti domenicali; la diserzione di barche e spiagge ed una conseguente maggiore affluenza nei negozi che osservano orari turistici.

Oggi la coda verso il nord si è verificata già alle 15.50 tra Rapallo e l’innesto della A-7. Occorre però considerare che la coda è formata anche dai numerosissimi turisti che hanno come meta località oltre il Tigullio. Alle 15.40 in autostrada coda anche da Nervi per un incidente che allo svincolo di Recco ha coinvolto due persone con una donna di 57 anni soccorsa dalla Croce verde di Quinto e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino; uno di diversi incidenti verificatisi sulla A-12 tra Nervi e l’innesto della A-7.

» leggi tutto su www.levantenews.it