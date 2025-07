Vacanze sì o vacanze no? Quasi uno su tre rinuncia e rimane qui

L’idea era quella di tastare, seppur empiricamente, il polso agli spezzini sondando il terreno con i lettori di Cds che hanno voluto partecipare al sondaggio “Vacanze sì, vacanze no? E con quali mezzi? In tempi di rincari e precarietà, come affronterai l’estate?“. Perché se è vero che l’estate 2025 è cominciata, non per tutti il carico di aspettative è lo stesso e per molti lasciare casa per godersi un periodo lontano dai luoghi di abitudine è diventato un privilegio troppo grande. Anche questo indica il benessere o il malessere di un luogo e dei suoi abitanti.

Tendenze empiriche dicevamo, che emergono anche dalla consultazione online lanciata dal nostro quotidiano, perché se è vero che per il 29% di chi ha votato l’aspetto economico non ostacola i desideri di una vacanza proprio come desiderata, per un buon 17% il budget rappresenta proprio la variabile principale, il che induce a organizzarsi per non rinunciare del tutto. Insomma, qualcosa di breve per durata e di non troppo lontano (anche il carburante non è mica fuori dal discorso) magari appoggiandosi ad amici o parenti.

