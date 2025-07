A Fiumaretta “Voci di sport” con Lele Adani, Davide Cassani e Giuseppe Saronni

Prenderà il via il 29 luglio in Via del Pilota a Fiumaretta la prima edizione di “Voci di sport”. “L’idea è quella di ricostruire un ambiente da “Bar dello Sport” – sottolinea il sindaco Galazzo – in cui personaggi del mondo dello sport (dirigenti, tecnici, atleti e giornalisti sportivi) discutano con leggerezza interagendo anche con il pubblico alla ricerca di curiosità e aneddoti. L’autorevolezza degli ospiti di calibro nazionale rendono questi appuntamenti un momento di diffusione culturale gratuita, parlando di sport con un tocco di ironia”. La manifestazione si svolgerà in tre serate: una serata dedicata al calcio e due al ciclismo: il 29 luglio con Giuseppe Saronni e Cordiano Dagnoni (Presidente Federazione Ciclismo), modera Gianluca Tinfena. Il 31 luglio Giovanni Bruno (editorialista SKY) dialoga con Lele Adani. Il 12 agosto Giovanni Bruno dialoga con Riccardo Magrini e Davide Cassani.

Anche il consigliere delegato allo Sport Maurizio Moruzzo esprime la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo entusiasti per la qualità degli ospiti che siamo riusciti a coinvolgere in questa nostra avventura e speriamo che questi incontri saranno apprezzati dal pubblico”. Tutti gli appuntamenti si terranno a Fiumaretta sul lungofiume di via del Pilota con inizio alle ore 21:00 e con ingresso gratuito grazie al supporto di IronFox Garage.

