A Loano torna il Vocal Camp di Danila Satragno, l’esperienza formativa che cambia il modo di cantare e stare sul palco

Loano. Dal 14 al 19 luglio torna a Loano uno degli appuntamenti più attesi da giovani artisti, cantanti e performer di tutta Italia: il Vocal Camp 2025. Un’esperienza immersiva ideata da Danila Satragno, vocal coach dei più grandi nomi della musica italiana e creatrice del metodo Vocal Care®, che da anni forma con successo le voci più promettenti del panorama nazionale.

Il Vocal Camp è molto più di un corso: è un percorso intensivo e trasformativo che si rivolge a cantanti, cantautori e performer dagli 11 anni in su, desiderosi di vivere una settimana interamente dedicata alla crescita artistica e personale. In un ambiente professionale ma stimolante, tra musica, scrittura, palco e consapevolezza emotiva, i partecipanti affrontano ogni giornata come un vero e proprio viaggio dentro sé stessi e dentro la propria voce.

