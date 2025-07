Calcio/ Lavagnese, dalla Primavera del Genoa Alessio Marconi

La U.S.D. Lavagnese 1919 è lieta di annunciare il nuovo arrivo, in casacca bianconera, proveniente dalla Primavera del Genoa CFC, classe 2007, ALESSIO MARCONI, fresco vincitore, come Miragliotta, del prestigioso torneo di Viareggio 2025.

Esterno sinistro di difesa, Alessio, nel Genoa ha confezionato 57 presenze e 7 marcature, confermando la sua innata propensione offensiva, unita alla capacità di svolgere in maniera egregia entrambe le due fasi di gioco, per lui prima esperienza in Serie D, grandissima opportunità, nel sano ambiente della Lavagnese, per poter esprimere al massimo le sue potenzialità.

