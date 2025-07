Calcio/ Lavagnese, Lorenzo Marchetto per la porta

La U.S.D. Lavagnese 1919 è lieta di annunciare il suo secondo portiere per la stagione 2025-2026, parliamo di LORENZO MARCHETTO, classe 2008, proveniente dal pianeta La Spezia.

Da subito Lorenzo ha impressionato, nonostante la sua giovane età, il DS Croci, per la spiccata personalità e le doti sportive e umane, nelle due precedenti stagioni allo Spezia, Lorenzo ha collezionato 13 presenze subendo 19 gol.

Arriva a Lavagna con determinazione ed umiltà, anche per lui prima esperienza in Serie D e la piazza di Lavagna è l’ambiente ideale per potersi costruire la giusta credibilità.

