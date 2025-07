Calcio/ Samp, Massimo Donati: “Avremo il fuoco dentro, la squadra darà sempre tutto”

“Avremo il fuoco dentro, i tifosi vedranno una squadra che darà sempre tutto”. Con queste parole Massimo Donati ha aperto la sua prima giornata da allenatore della Sampdoria, intervenendo ai canali ufficiali della società. Una dichiarazione netta, che intende fissare fin da subito il tono della nuova stagione in Serie B. Donati, ex tecnico in Grecia, ha voluto parlare direttamente al pubblico doriano, illustrando il suo approccio e la filosofia che intende trasmettere alla squadra.

“Sono molto esigente e con tanta voglia di fare le cose nel modo giusto”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando la necessità di creare entusiasmo e coesione in tutto l’ambiente. Per Donati la parola d’ordine è unità: “Bisogna creare un blocco unico tra società, staff, giocatori e tifosi: così si possono ottenere grandi cose”. Un’idea chiara di identità collettiva che diventa base imprescindibile per affrontare un campionato competitivo come quello cadetto.

» leggi tutto su www.levantenews.it