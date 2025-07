Promozione, Ceriale: innesto in attacco per i biancoblù che si assicurano il classe 2006 Luca Rosso, cresciuto nel settore giovanile dell’Albenga e in forza alla San Filippo Neri negli ultimi mesi.

Prima Categoria, San Filippo Neri: giorni di annunci per i giallorossi. Oggi arriva l’ufficialità dell’ingaggio del difensore Fabio Damonte e del centrocampista Daniele Gloria.

