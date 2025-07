Camogli: dom Francesco benedice il il primo viaggio della nave Allura

Questa mattina dom Francesco Pepe Beda, priore del monastero di San Prospero sede dei Benedettini Olivetani, da Camogli si è recato in porto a Genova. Questo perché gli è stato chiesto di benedire la “Allura”, ormeggiata a Ponte Doria, nuova nave da crociera della classe Sonata di Oceania Cruises. Costruita da Fincantieri, è salpata oggi per la prima volta per raggiungere Trieste e imbarcare i passeggeri. La nave ha una stazza lorda di 67.000 tonnellate, è lunga 241 metri, ha 11 ponti, può ospitare 1.218 passeggeri in 613 cabine e 800 membri di equipaggio.

“È stata una bella esperienza, perché non avevo mai benedetto una nave né ero mai salito a bordo di una da crociera – spiega dom Francesco – Mi hanno accolto molto bene; ho anche pranzato a bordo. Ho benedetto la nave e il ponte di comando per intercessione di San Prospero, che navigò a lungo prima di giungere a Camogli”.

