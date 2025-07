Differenziata Savona, Orsi: “Assurdo iniziare a luglio. Sbagliati tempi e modalità. Inoltre il centro è stato ancora favorito”

Savona. “Il tema della raccolta differenziata è complesso e, per certi aspetti, scivoloso. Il primo vero problema è, a mio parere, come siamo arrivati a questa fase. In questi tre anni il tema è stato derubricato a secondario, ci si è occupati di tutt’altro e poi è diventato caldo soltanto negli ultimi mesi. Ci troviamo ad affrontare così una situazione che è partita in piena estate con una evidente disparità nel servizio a seconda delle zone della città. Con una pianificazione che è ancora in corso, tanti cittadini ancora non sanno bene come funziona. C’è una fase che dovrebbe essere quella della programmazione ancora tutta da ultimare a fronte di un inizio che è avvenuto nel periodo più complesso dell’anno e meno opportuno“, lo afferma Fabio Orsi durante la puntata del Podcast “La Telefonata”, condotta dal giornalista Nicola Seppone.

h3 class=”article_heading”>ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON FABIO ORSI

» leggi tutto su www.ivg.it