Il coordinatore regionale Andrea Bonfà conferma Edoardo Ghezzi, 23 anni, di Bergeggi, come coordinatorepProvinciale della Lega Giovani Savona.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al coordinatore regionale per la fiducia riposta nella mia persona. È per me un grande onore poter rappresentare i giovani del nostro territorio all’interno di un movimento che da sempre mette al centro il merito, l’identità, la concretezza e l’impegno” afferma il coordinatore savonese.

