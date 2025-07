Ex Ilva, confermato il forno elettrico a Genova ma senza impianto Dri: ecco il piano per Cornigliano

Genova. Quattro forni elettrici per l’ex Ilva, di cui uno a Genova pronto entro la fine del 2029. Dall’incontro al Mimit coi sindacati in vista dell’accordo di programma su Taranto arriva una conferma alle indiscrezioni pubblicate sabato da Genova24. L’obiettivo del Governo è garantire una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio all’anno, di cui 2 milioni vedrebbero la luce proprio nello stabilimento di Cornigliano, destinato a diventare il punto di riferimento per tutti gli impianti del Nord con la riapertura del ciclo a caldo chiuso dal 2005.

A Genova niente impianto Dri: “Non fattibile per il cono aereo”

