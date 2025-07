“G8 Genova, 24 anni dopo”: ai Luzzati due giorni di incontri, immagini e musica

Genova. Nel luglio del 2001 Genova fu il centro del mondo. Durante il vertice del G8, centinaia di migliaia di persone da ogni parte del globo si riunirono in città per protestare contro un modello economico globale percepito come ingiusto, violento, escludente. Furono giornate di straordinaria mobilitazione collettiva, ma anche di durissima repressione, culminata con la morte di Carlo Giuliani e le violenze alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto.

Ferite profonde nella memoria collettiva del Paese, che ancora oggi pongono domande aperte su diritti, democrazia e giustizia. A 24 anni da quei giorni, si sente l’urgenza di continuare a ricordare, non per restare ancorati e ancorate al passato, ma per comprenderlo, elaborarlo e trasformarlo in spinta verso il cambiamento. Per questo, lo Spazio Comune dei Giardini Luzzati promuove due giornate aperte alla cittadinanza, fatte di parole, immagini e musica.

