Il bassista di Gabbani all’Erix in una serata piena di musica e ospiti

Anche Giacomo Spagnoli, bassista della band di Francesco Gabbani, sarà presente sulla terrazza del Circolo della Vela Erix di Lerici. Mercoledì 16 luglio, in occasione del secondo appuntamento di “Orizzonti differenti, Pensieri distinti”, Spagnoli sarà ospite insieme al premiato della serata, il celebre contrabbassista Ferruccio Spinetti, membro degli Avion Travel (con cui ha ha vinto il Festival di Sanremo nel 2000) e Direttore Artistico del Premio Bianca d’Aponte. Quest’ultimo riceverà il Premio Spettacolo 2025 di “Eventi Salute Società Spettacolo” per la carriera e per l’impegno culturale e sociale. Spagnoli, come di consuetudine, è al fianco di Gabbani anche nel “Dalla tua parte Summer Tour 2025”, quest’estate in tournée in tutta Italia.

Mercoledì si vivrà appieno l’atmosfera del mondo dello spettacolo, con la partecipazione di personaggi speciali che riceveranno riconoscimenti dalle 19: Andrea Balestri, attore interprete del famoso Pinocchio di Comencini; Alessandro Maggi, regista teatrale e Direttore del Teatro Civico della Spezia; Susanna Varese, autrice per bambini; Alberto Grassi, organizzatore di eventi e Presidente dell’Associazione Culturale Fantoni (che sarà in video). L’appuntamento con Spinetti sarà alle 21:30, con la partecipazione, inoltre, di Simone Cardelli e Niccolò Mori. Condurrà gli appuntamenti l’editore Antonio Scollo. L’intera manifestazione è ideata e prodotta da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri di Eventi Salute Società Spettacolo, promossa da Hotel del Golfo Lerici e patrocinata dal Museo Ugo Guidi. Per informazioni contattare festival.salute.lerici@gmail.com. Ingresso sempre libero.

