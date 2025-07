La norma “salva-Skymetro” si espande: in Liguria niente sfratto per i benzinai lungo i torrenti

Genova. In Liguria i distributori di carburanti che si trovano nei pressi di un corso d’acqua, in caso di interferenze con opere strategiche, potranno essere ricollocati nella fascia di tutela del medesimo corso d’acqua.

Lo prevede una norma che la giunta ha inserito nel cosiddetto disegno di legge omnibus, da votare in consiglio regionale entro fine luglio insieme all’assestamento di bilancio. Si tratta di un’integrazione della famosa deroga salva-Skymetro introdotta nel 2023 dalla giunta Toti per ammettere “infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico” anche a meno di 10 metri dall’alveo dei torrenti, nella zona in cui non sarebbero consentite nuove edificazioni.

