Lettere/ “Ecco la Rapallo e l’amministrazione che vorrei”

Da Davide Brunod

La Rapallo che vorrei. L’amministrazione che vorrei, partendo dal presupposto che una buona amministrazione abbia come compito quello di rendere il più possibile la città un terreno fertile di opportunità di crescita continua, dovrebbe assicurare ottime condizioni ambientali, capaci di apportare il massimo benessere possibile. Un ambiente in cui il singolo individuo possa vivere serenamente e abbia sempre più possibilità di realizzarsi, raggiungendo la massima soddisfazione sociale, in un contesto stimolante che permetta di acquisire strumenti utili alla crescita personale e, di conseguenza, collettiva. Tale contesto dovrebbe consentire alle persone di affrontare la realtà in cui vivono e con cui sono in continuo contatto, permettendo loro di comprendere i bisogni della città e dei suoi cittadini, affinché tutti possano vivere in serenità. Questo può richiedere degli sforzi, ma si tratta di sforzi orientati a ottenere un divenire di qualità, sia per chi vive oggi, sia per chi verrà dopo. Perché il futuro è importante tanto quanto il presente, se non di più. Quello che conta è agire nel presente con lo sguardo rivolto al futuro: seminare bene oggi per raccogliere ancora meglio domani. L’amministrazione che vorrei è quella capace di leggere la realtà che la circonda. Valutando le situazioni, il risultato si definisce quasi da sé. Ritengo fondamentali le valutazioni tecniche che consentano di studiare diverse soluzioni ai problemi che si presentano. La dinamica migliore è quella in cui, conoscendo il problema e avendo varie competenze, si possono portare ai tavoli decisionali diverse proposte risolutive. Una volta messe sul tavolo varie alternative, si sceglie quella che apporta il maggior beneficio e che consente anche di prevenire la ricomparsa della stessa problematica. Se più soluzioni risultano valide, si sceglie quella più efficace e meno costosa, in modo da lasciare più fondi nelle casse comunali per offrire maggiori servizi ai cittadini e garantire loro una sempre migliore qualità della vita. Un’amministrazione efficiente è quella che agisce considerando il continuo mutamento del mondo, non una che faccia vivere i cittadini in una bolla di temporanea soddisfazione. Perché, qualora si presentasse una problematica sconosciuta e non considerata, la città sarebbe ancora più in pericolo: il cittadino non avrebbe i mezzi né la consapevolezza necessari per affrontarla. La migliore amministrazione è quella che valuta le situazioni in modo oggettivo e disegna vari scenari, tenendo conto del rapporto costi/benefici. Inoltre, per me, quella ideale è capace di operare efficacemente anche in termini di prevenzione. L’occhio migliore è quello rivolto al domani. È necessario saper interpretare la realtà circostante, oltre che agire ascoltando i bisogni della città. Fondamentale è dialogare con la cittadinanza, studiare a fondo le problematiche e, di conseguenza, le possibili soluzioni. Ma soprattutto, è essenziale ascoltare le nuove generazioni, poiché non sempre siamo in grado di comprendere appieno i loro bisogni, che spesso non corrispondono ai nostri. L’amministrazione ideale è quella disposta ad ascoltare e comprendere i bisogni del periodo storico che si sta vivendo, utilizzando un approccio analitico e definendo strategie capaci di assicurare un benessere continuo alla cittadinanza. La qualità più importante, per un’amministrazione, è quella di avere l’umiltà e il coraggio di mettersi in gioco e di comprendere i bisogni dettati dal continuo mutare del mondo che ci circonda. Amministrare una città significa agire affinché essa non soccomba a causa di cattive valutazioni.

