Malamovida Albisola, l’amministrazione comunale: “Servono le forze dell’ordine, chiesto alla prefettura un presidio costante”

Albisola Superiore. “Anche quest’anno, con maggior sollecitudine rispetto agli anni passati perché è un dato di realtà che Albisola sia diventata il polo della movida savonese tra Varazze e Finale Ligure, abbiamo chiesto alla Prefettura un presidio costante e continuativo nelle serate del weekend in cui si registra il maggior afflusso per le discoteche. Senza questo supporto è difficile immaginare di riuscire ad evitare e a impedire altri eventi delittuosi perché è impensabile di delegare alle attività commerciali una funzione che non gli compete o al Comune che, oltre al corpo di Polizia Municipale che ha altre mansioni e competenze non ha le risorse economiche né umane per coprire anche eventuali turni notturni, di sostituirsi ai corpi di forze dell’ordine”. Lo dichiara il vicesindaco di Albisola Superiore, Luca Ottonello in merito agli episodi avvenuti recentemente in città.

“Il Comune, con un progetto e copertura economica ad hoc, da anni, attiva il potenziamento della presenza Polizia Municipale nelle serate del venerdì e sabato in concomitanza di eventi e manifestazioni o per presidiare le aree della città maggiormente frequentate e trafficante, contrastare la sosta selvaggia, presidiare il casello autostradale nel rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta il transito di mezzi pesanti. Ma per la tutela della pubblica sicurezza e il contrasto a fatti ed eventi di disordine pubblico occorrono le forze dell’ordine. Già da qualche anno, con gli imprenditori e titolari delle attività interessate, abbiamo predisposto una sinergia che prevede, oltre al monitoraggio e al controllo all’interno dei locali, un presidio di sorveglianza e vigilanza sul territorio, fino a 12-15 unità, nei tratti maggiormente frequentati dagli avventori: nelle vie e nelle piazze dal lungomare fino alla stazione ferroviaria”.

