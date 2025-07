Melissano cede Joao Moutinho al Lech Poznan: mercoledì le visite

L’ultimo assist in maglia Spezia di Arkadiusz Reca porta alla cessione a titolo definitivo di Joao Moutinho. Il terzino portoghese, reduce da un’ottima stagione con lo Jagiellonia, aveva agitato il mercato polacco, con Górnik Zabrze e Raków Częstochowa sulle sue tracce, oltre al Lech Poznan campione di Polonia. Proprio il Lech sembrava la squadra favorita, prima della virata su Reca, che da svincolato rappresentava una grande occasione per il club, che aveva raggiunto un accordo di massima con uno stipendio da mezzo milione e visite mediche svolte. Poi, però, il passo indietro: Reca non ha convinto il Lech, che ha deciso di non formalizzare l’operazione. Liberando un posto per la fascia sinistra.

Ed è lì che è tornato di moda il nome di Moutinho, per cui i polacchi hanno bussato alla porta dello Spezia, trovando rapidamente un accordo. Al club italiano andrà una cifra cash per il portoghese, che firmerà un contratto biennale mercoledì, il giorno delle visite mediche. Un’operazione che accontenta tutte le parti in causa e che depenna uno degli ‘esuberi‘ dalla lista di Stefano Melissano.

