È stata presentata un’interpellanza al presidente della Provincia della Spezia per chiedere un intervento concreto a favore della frazione di Pitelli, attualmente esclusa dal servizio navetta (“Linea Verde”) del Comune di Lerici.

“I residenti di Pitelli – spiega la consigliera provinciale, del Partito democratico, Viviana Cattani – chiedono semplicemente che la navetta estiva già attiva a Lerici venga estesa di appena 2 km fino al loro borgo, che pur amministrativamente fa parte del Comune della Spezia, è da sempre legato per servizi e abitudini al territorio lericino. Una richiesta ragionevole, sostenibile e già accompagnata da una petizione popolare”.

Nell’interpellanza si evidenzia come la collaborazione tra i due Comuni confinanti sarebbe del tutto possibile e auspicabile, anche tramite convenzioni, e come la Provincia possa svolgere un ruolo di mediazione, promuovendo un tavolo tecnico tra Spezia e Lerici.

La consigliera chiede anche se vi siano fondi regionali o europei utilizzabili per sostenere economicamente l’estensione della linea, oppure se fosse possibile utilizzare la tassa di soggiorno come tassa di scopo per tale finanziamento, sottolineando l’importanza di una mobilità intercomunale integrata, soprattutto in aree collinari a vocazione turistica.

Pd, Cattani: "Sia estesa anche alla frazione di Pitelli la linea verde del Comune di Lerici"

