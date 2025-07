Pd: “Che fine ha fatto la gara per la gestione dei parcheggi di Sarzana?”. L’ultima proroga scade a fine anno

“Un fantasma si aggira per Sarzana, il fantasma della gara per la gestione dei parcheggi: che fine ha fatto? L’ultima proroga è scattata all’inizio dell’anno con l’estensione del servizio fino al 31 dicembre 2025”. Lo scrive in una nota il Partito Democratico di Sarzana, rilanciato: “In realtà il vecchio contratto decennale era scaduto il 3 agosto 2024 e già prorogato per gli ultimi mesi dell’anno scorso. Alla fine di aprile le casse comunali hanno finanziato con un esborso di 24.000 euro l’introduzione di una parziale sperimentazione della sosta gentile in alcune limitatissime aree e il rifacimento di parte della segnaletica. Sempre in attesa di stabilizzare le eventuali novità con il riaffidamento del servizio”. Beatrice Casini, capogruppo del PD, presenta un’interrogazione per sapere come l’amministrazione intenda regolarsi in vista del nuovo affidamento del servizio. Affidamento in house? Project financing? La maggioranza ha a più riprese annunciato la “rivoluzione della sosta”, ma la città aspetta ancora. I colloqui pur necessari con gli operatori economici e i residenti non sembrano in programma e ci si troverà a svolgere la procedura in fretta e in furia con il poco tempo a disposizione. Eppure il nodo della sosta meriterebbe ben altra attenzione, come del resto il problema della riqualificazione dei parcheggi, uno fra tutti quello sempre più disastrato di Porta Parma. “Anche sul futuro del servizio di gestione della sosta ci vuole un’operazione di verità e trasparenza. A quale scenario stiamo andando incontro? Quali progetti ha l’amministrazione? Perché non è già stato avviato un confronto con i vari portatori di interesse? Le consulte, le categorie economiche… L’equilibrio attuale tra aree gratuite e aree a pagamento rimarrà invariato? Quali politiche saranno messe in campo per i residenti? Quanto tempo bisognerà aspettare per mettere in cantiere la promessa riqualificazione del parcheggio di Porta Parma? L’assessore regionale Giampedrone nel lontano novembre 2023 aveva promesso i finanziamenti necessari ma quell’impegno si è perso nelle nebbie. Chiediamo tempi certi e soprattutto di evitare approssimazione e colpi di mano nella progettazione della nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione della sosta”.

