Quiliano, minoranza all’attacco su Villa Maria: “Nessuna agevolazione per i residenti nè spazio alle associazioni”

Quiliano. “Nel Consiglio comunale del 30 giugno abbiamo avuto conferma da parte del sindaco, sollecitato in tal senso da una nostra precisa domanda, di un atto vandalico verificatisi verso fine 2024 a Villa Maria. Il sindaco ha risposto che: “…sono stati compiuti atti vandalici in Via Morosso e nella Villa con un’intrusione, quindi è stata fatta una denuncia ai Carabinieri; non sono stati fatti danni particolari alle strutture, ed è stata avviata l’indagine da parte dei Carabinieri che hanno fatto le rilevazioni in merito”. Riteniamo grave il fatto che non sia stata data tempestiva comunicazione dell’accaduto considerando che Villa Maria è innanzitutto un patrimonio della Comunità quilianese e non solo degli amministratori di turno”.

Parole del consigliere comunale di minoranza Rodolfo Fersini (Futura Quiliano), sul caso sollevato nella seduta consiliare.

