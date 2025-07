Recco, al via i lavori per il nuovo parcheggio da 120 posti nell’area ex Enel

Recco. È partito il cantiere per il nuovo parcheggio multipiano da 120 posti nell’area ex Enel in via Roma, un’opera pensata per snellire il traffico cittadino e potenziare i servizi per residenti e turisti.

“Con l’avvio dei lavori – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – poniamo un nuovo tassello per rendere Recco più moderna, in termini di sostenibilità ambientale e qualità della vita, ma anche per allargare l’offerta turistica in una città sempre più ospitale e green. I lavori avanzano con rapidità, mantenendo gli impegni presi con la cittadinanza”.

