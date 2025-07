Scontri al derby, per la giudice i tifosi sampdoriani arrestati hanno messo in pericolo l’incolumità degli abitanti di Marassi

Genova. I tifosi sampdoriani arrestati (due in carcere anche se uno di loro non è stato trovato, e cinque ai domiciliari con il braccialetto elettronico) e i quattro per i quali è stato disposto l’obbligo di firma quotidiano nel giorno del derby di Coppa Italia hanno partecipato – scrive la giudice Carla Pastorini motivando l’ordinanza di custodia cautelare – a un’azione preordinata e violenta che ha interessato l’intero quartiere di Marassi.

Per la giudice i tifosi arrestati hanno organizzato gli scontri

