Sergio Landolfi, nuovo presidente di Aspedo: “La sfida è adattare il settore doganale ai cambiamenti continui”

Da alcune settimane Sergio Landolfi è stato eletto presidente provinciale di Aspedo, l’Associazione dei doganalisti, raccogliendo il testimone di Bruno Pisano, nominato a sua volta commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

Dopo il militare in Capitaneria di porto, Landolfi approdò subito nel mondo del lavoro con l’Agenzia marittima Galli: “facevamo navi, manifesti e import-export della linea di navigazione Sius”.

“Dopo due anni con loro, sono passato alla Saimare, agenzia di Genova e che attualmente fa parte del gruppo Spinelli. Sono responsabile doganalista dell’ufficio spezzino: dopo aver lavorato nelle sedi di Napoli, Gioia Tauro e Genova sono ritornato a casa”.

Cosa significa andare a occupare la carica di presidente dopo Bruno Pisano?

“Ho fatto già il presidente dei Doganalisti una decina di anni fa, anche quella volta dopo Pisano. Sicuramente la figura di Bruno in questi 10 anni è cresciuta ancora di più di quando avevo preso in mano la presidenza dopo lui la volta scorsa. Oltre che presidente nel locale ha ricoperto molti ruoli anche a livello nazionale. Non sarò presente in tutti i tavoli contemporaneamente come faceva lui, ma abbiamo organizzato il nuovo direttivo di Aspedo dell’associazione in modo tale di essere presenti ovunque. Avrò due vicepresidenti, uno dei quali seguirà più i tavoli di Roma e Milano, mentre l’altro si concentrerà su Genova e io cercherò di seguire quelli locali.

Questo ruolo è impegnativo ma anche un motivo di orgoglio perché tutti i doganalisti che sono a Spezia professionalmente sono figli della storia di Pisano. Ci sarà necessità di adeguare il sistema ai cambiamenti nazionali ed europei perché il settore sta cambiando in maniera profonda. Abbiamo le capacità per farlo tutti insieme e la nostra sfida è andare sino in fondo”.

