Sestri: auto perde il controllo, feriti mamma e i due figli

Alle 16.00 circa a Sestri Levante, in località Cascine di Sotto, una donna ha perso il controllo dell’auto. Sono intervenuti il medico del 118, l’ambulanza India con l’infermiere e due squadre della Croce Verde di Cogorno. In un primo momento le tre persone a bordo, una mamma con una figlia di 19 e un figlio di 17 anni, erano stati giudicati in codice rosso poi derubricato in verde. I tre sono stati comunque accompagnati al pronto soccorso di Lavagna. I rilievi relativi all’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Sestri Levante.

» leggi tutto su www.levantenews.it