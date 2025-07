Stretta dello Spezia per Cittadini. Anche Onofri è molto vicino

Sembrava essere tramontata per i problemi con l’agente Giovanni Branchini durante l’operazione che avrebbe dovuto portare Salvatore Elia a Palermo, ma la trattativa per l’acquisto da parte dello Spezia di Giorgio Cittadini è ancora viva ed entra ora nella sua fase decisiva. Nelle ultime ore il direttore sportivo delle Aquile, Stefano Melissano, ha stretto per il centrale dell’Atalanta, con cui si è già chiuso l’acquisto di Vanja Vlahovic, per regalare un nuovo centrale a Luca D’Angelo in vista della partenza per il ritiro di Santa Cristina Valgardena.

Cittadini e lo Spezia sono tornati ora molto vicini, in un’operazione che porterebbe il calciatore in Liguria con la formula del prestito con opzione di riscatto. Classe 2002, reduce dalla rottura del legamento crociato da cui ha perfettamente recuperato, tanto da tornare in campo sul finire della scorsa stagione, Cittadini andrebbe a rimpiazzare numericamente Nicolò Bertola, partito a fine giugno da parametro zero per la Serie A. Attesi sviluppi nelle prossime ore, con la giornata di domani che potrebbe essere decisiva per la chiusura.

