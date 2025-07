Traghetti e crociere, l’estate del rilancio: occhi puntati sul primo weekend di agosto

Genova. I giorni più “caldi” per arrivi e partenze nel porto di Genova saranno quelli del primo fine settimana di agosto: tra il primo e il 4 agosto, oltre ad almeno una ventina di traghetti per le isole e il Nord Africa le banchine saranno occupate da 12 navi da crociera, culmine dell’alta (ma non altissima) stagione.

“Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto – spiega Alberto Minoia, amministratore delegato di Stazioni Marittime – si concentra il periodo più impegnativo soprattutto sul fronte delle partenze, con circa 100mila transiti alla settimana e punte di 130mila persone a fine luglio”.

» leggi tutto su www.genova24.it