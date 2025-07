AcusticHob prosegue con il live di Gianmaria Simon & Cristiano João Rocchetta

Come da programma la terza data del festival AcusticHob darà spazio alla canzone d’autore con Gianmaria Simon & Cristiano João Rocchetta, per una serata intima e coinvolgente.

Appuntamento dunque alle 19 di giovedì 17 luglio nel locale di Via Gioberti per una sessione di musica live e aperitivo in formato acustico.

In bilico fra canzone d’autore e musica zingara, fra echi di fanfare slave, blues, folk e swing manouche. Gianmaria Sìmon e Cristiano João Rocchetta presentano un inno al nomadismo, alla dromomania, al meticciamento dei popoli.

