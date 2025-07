Addio a Stefano Antognetti, nota figura del mondo della nautica

Cordoglio per la prematura scomparsa dello spezzino Stefano Antognetti, nota e apprezzata figura del mondo della nautica. Velista, istruttore, broker, aveva cominciato la sua attività agonistica nella vela d’altura; poi era passato alla classe Meteor, distinguendosi con il suo Top Yacht 2.0, come si racconta nel ritratto tracciatone in questo triste momento su Acquadimare. “Ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di condividere con lui momenti di vita, lavoro e mare”, si sottolinea nel sentito ricordo affidato al blog, dove si annuncia anche che ogni futura edizione della 100Vele nel Golfo dei poeti non sarà soltanto una regata, ma anche un’occasione per ricordare Antognetti, tra l’altro ultimo vincitore della manifestazione.

