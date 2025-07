Calcio/ Valentin Carboni verso il Genoa, Marotta conferma il trasferimento

«Il Genoa può essere la squadra giusta dove far crescere il pupillo di Buenos Aires». Con queste parole, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha confermato il trasferimento di Valentin Carboni in rossoblù. Il club ligure e la società nerazzurra sono già allo scambio dei documenti, preludio a un’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Il trequartista classe 2005 si prepara a iniziare una nuova fase della sua carriera sotto la guida di Patrick Vieira, tecnico del Grifone.

L’arrivo ufficiale è atteso già nelle prossime ore: Carboni dovrebbe sottoporsi alle visite mediche tra domani e i primi giorni della settimana, con un rientro anticipato dalle vacanze per iniziare subito il lavoro con il nuovo staff tecnico. Il Genoa punta forte sul talento argentino, che sarà inserito fin da subito nel progetto sportivo.

