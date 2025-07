Campionati regionali a Boissano: bene i lanciatori Davide Costa e Giordano Musso

Boissano. In attesa della seconda e conclusiva giornata di Boissano Atletica Estate (in programma martedì 22 Luglio) il centro sportivo intercomunale di via Marici ha ospitato il weekend dedicato ai Campionati liguri individuali Assoluti.

Partecipazione non nutritissima. Forse data non ottimale, sicuramente calendario attività estiva sempre più denso di eventi. Certo è che, pur con l’opportunità di avere in pista ed in pedana alcuni degli atleti più rappresentativi del panorama regionale, molte sono risultate le assenze, anche significative.

