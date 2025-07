Con le Frecce tricolori arrivano anche il simulatore di volo e lo street food

In occasione delle celebrazioni per la centesima edizione Palio del Golfo, la città si prepara ad accogliere uno degli eventi più spettacolari e attesi dell’estate: la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, che si esibirà nei cieli del Golfo della Spezia sabato 9 e domenica 10 agosto, dalle 16 alle 18.30 circa. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione aerea, l’Autorità di sistema portuale ha disposto modifiche alla logistica, alla viabilità e all’utilizzo delle aree demaniali dal 7 al 12 agosto.

