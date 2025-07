Albenga. Allarme in serata per una densa colonna di fumo sprigionata in regione Rollo ad Albenga, proveniente da un incendio divampato nel capannone della ditta “Gallo Trasporti”, adibito per il deposito dei mezzi.

L’allarme è scattato intorno alle 19 e 30, con il rogo che ha interessato la struttura aziendale e sulle cui cause sono ora in corso accertamenti.

» leggi tutto su www.ivg.it