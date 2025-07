Camporosso. Tragedia questa mattina (15 luglio). Si è consumata nei boschi di Camporosso, in provincia di Imperia.

Come riportato da Riviera24, un uomo di 70 anni è deceduto dopo essere precipitato in un dirupo mentre si trovava a passeggio col proprio cane in una zona impervia.

» leggi tutto su www.ivg.it