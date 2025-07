Il Teatro Carlo Felice spende 1,4 milioni per un nuovo capannone a Casale Monferrato

Genova. Il Teatro Carlo Felice di Genova ha acquistato un capannone a Casale Monferrato per lo stoccaggio delle scenografie, un investimento che arriverà a 1,4 milioni di euro compresi lavori di ristrutturazione inizialmente non previsti, e nel frattempo ha continuato a pagare l‘affitto per il vecchio magazzino di Savignone. È quanto è emerso oggi grazie a due interrogazioni presentate in consiglio regionale da Federico Romeo (Pd) e Gianni Pastorino (Lista Orlando).

Secondo quanto riferito in aula dai consiglieri di opposizione, la Fondazione Carlo Felice aveva comunicato l’acquisto dell’immobile in località San Giorgio Monferrato il 15 febbraio, sotto la gestione dell’ex sovrintendente Claudio Orazi. Era stato comunicato un costo di 870mila euro, coperti in parte da contributi ministeriali per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il rogito è stato eseguito il 16 dicembre “senza informazioni o documentazioni preventive fornite ai consiglieri”, lamenta Romeo, per una cifra di oltre 900mila euro, come risulta dal bilancio consuntivo 2024.

