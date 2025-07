L’accusa del Pd: “Dalla giunta Bucci un silenzio surreale alla richiesta di solidarietà per Albanese”

“Oggi abbiamo chiesto al Consiglio Regionale della Liguria di rompere il silenzio pieno di ignavia del Governo Meloni sulle vergognose sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. Una vicenda grave che rischia di compromettere l’indipendenza dei Relatori Speciali Onu e di sottomettere la tutela dei diritti umani agli umori politici delle maggioranze di turno, eventualità che non si può e non si deve accettare”.

“Chiedevamo un gesto politico forte al Consiglio Regionale. Abbiamo trovato un surreale silenzio che porterà il nostro ordine del giorno in un cassetto del Presidente Ballerari per trovare spazio a data da destinarsi. Ancora una volta la destra di Meloni sceglie di abbassare la testa di fronte alla violenza istituzionale di Trump, che con queste sanzioni senza precedenti sceglie di sdoganare modalità intimidatorie verso chi chiunque vuole e vorrà fare luce sul genocidio in atto a Gaza ad opera del Governo criminale di Netanyahu”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D’Angelo dopo la presentazione in consiglio dell’ordine del giorno.

